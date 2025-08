Il monologo della speziale, al posto della serie, esce un film promozionale per il turismo in Giappone

In attesa della nuova stagione di Il monologo della speziale, i protagonisti Maomao e Jinshi tornano in scena con un cortometraggio originale ambientato nella prefettura di Ibaraki, tra missioni insolite, panorami mozzafiato e iniziative turistiche.

Mentre i fan attendono con impazienza il sequel della seconda stagione, Il monologo della speziale sorprende tutti con un'interessante deviazione narrativa. Un filmato speciale lancia una collaborazione turistica con la prefettura di Ibaraki, in Giappone offrendo un inedito intreccio tra promozione territoriale e storytelling animato, che accompagna i protagonisti in una missione fuori dalle mura del palazzo imperiale.

Il monologo della speziale, un film tra i fiori di Ibaraki prima del ritorno dell'anime

Dopo aver chiuso la seconda stagione nel luglio 2025 con un crescendo narrativo, Il monologo della speziale ha annunciato il ritorno dell'anime in futuro, ma prima ha deciso di regalare al pubblico qualcosa di inaspettato: un cortometraggio speciale, online dallo scorso 1° agosto sul canale YouTube di Ibakira TV.

Il video - 140 secondi di grazia visiva e sfumature narrative - si inserisce in un più ampio progetto promozionale intitolato "Ibaraki is Blossoming", dove la protagonista Maomao e il sempre enigmatico Jinshi esplorano i luoghi simbolo della prefettura giapponese.

Nel breve filmato, Jinshi propone a Maomao un incarico "interessante", anche se lei - come da consuetudine - sospetta che dietro si celi qualche seconda intenzione. L'obiettivo, rivela Jinshi, è scoprire cosa renda Ibaraki una meta così affascinante. Il percorso li conduce tra meraviglie naturali e suggestioni culturali: dalle cascate di Furukoda ai giochi di luce del Kairakuen Garden al tramonto, il cortometraggio si trasforma in una finestra poetica sulle bellezze locali.

L'iniziativa include anche una Stamp Rally d'autunno, con due percorsi dedicati a Maomao e Jinshi, ciascuno articolato in cinque tappe. I partecipanti, raccogliendo timbri originali, riceveranno speciali acrylic card da collezione.

Nuovi ruoli per la prossima stagione e nuove avventure)

Nel frattempo, l'universo narrativo dell'anime si prepara a evolvere. Il sequel in arrivo - che adatterà il quinto volume della light novel - si muoverà su coordinate nuove rispetto alle stagioni precedenti. Dopo la ribellione del Clan Shi, Jinshi ha rivelato la sua vera identità: un passaggio che lo ha proiettato in un nuovo ruolo, lasciando alle spalle il velo d'anonimato e i cortili ovattati del palazzo.

Anche Maomao ha voltato pagina: non è più al servizio del Rear Palace, ma lavora come speziale presso la Verdigris House, prendendo il posto del padre adottivo Luomen, tornato al suo incarico di medico di corte dopo una lunga ingiustizia.

Nonostante le distanze - geografiche e simboliche - tra i due protagonisti si siano fatte più marcate, il filo che li unisce non si è spezzato. Jinshi continuerà a fare affidamento sulle abilità investigative di Maomao. "Le chiederà aiuto per affrontare dei guai nelle fattorie settentrionali", anticipa il trailer, accennando a una nuova missione, lontana dai palazzi, dove ancora una volta i due saranno chiamati a risolvere misteri, unendo raziocinio e intuizione in un delicato equilibrio tra dovere e sentimento.