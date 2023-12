Il mondo dietro di te: Sam Esmail spiega il paradosso di Julia Roberts in Friends

L'attrice era apparsa come guest star nella celebre sit-com.

Il co-sceneggiatore e regista de Il mondo dietro di te, Sam Esmail, ha dato una spiegazione ai riferimenti a Friends nel suo dramma psicologico apocalittico, spiegando in qualche modo quello che i fan hanno cominciato a chiamare "il paradosso di Julia Roberts".

Adattamento dell'omonimo romanzo di Rumaan Alam, Il mondo dietro di te vede Julia Roberts nei panni della misantropa Amanda Sandford che, insieme al marito Clay (Ethan Hawke) e ai figli Rose (Farrah Mackenzie) e Archie (Charlie Evans), si trova nel bel mezzo di quelli che sembrano degli attacchi informatici, con tutti gli indizi che puntano a un potenziale cataclisma. Leggete la nostra recensione de Il mondo dietro di te.

Mentre si mettono al riparo - insieme ai proprietari della lussuosa casa che hanno affittato per il weekend, interpretati da Mahershala Ali e Myha'la - alcuni fan hanno notato che Rose guarda una delle serie più celebri e rassicuranti di sempre: Friends.

Poiché la Roberts è apparsa come guest-star nell'amata sitcom, gli spettatori hanno fatto un paragone con il paradosso di Ocean's Twelve, dove Tess, il personaggio interpretato dalla Roberts, si finge... Julia Roberts.

"Assolutamente. Questo si ricollega a quello che stavo dicendo. L'universo che creo per questi film è leggermente diverso dalla nostra realtà", ha dichiarato Esmail a The Hollywood Reporter. "Devono esserlo, ovviamente. Sono interpretati da attori che sono nel nostro mondo".

Il regista ha proseguito: "Quindi la mia meta-spiegazione contorta è che quando Rose guarda Friends e vede Julia, ci vede solo una leggera somiglianza con la madre, ma ovviamente fa finta di niente perché non è sua madre. Inoltre, ai bambini non piace immaginare che le loro mamme siano queste celebrità famose che vedono in televisione, quindi è così che mi giustifico".