Il mistero della casa del tempo: stasera su Rai2 il film con Cate Blanchett in prima visione

Misteri e magie stasera su Rai2 alle 21:20 con Il mistero della casa del tempo, il film, in prima visione in chiaro, diretto da Eli Roth nel 2018, interpretato da Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry.

Il mistero della casa del tempo: Cate Blanchett, Owen Vaccaro e Jack Black in un momento del film

Adattamento (firmato da Eric Kripke, sceneggiatore per Supernatural, produttore e regista per The Boys) del romanzo La pendola magica, scritto da John Bellairs ed illustrato da Edward Gorey nel 1973, Il mistero della casa del tempo comincia nel 1955, quando un ragazzino di 10 anni, Lewis Barnavelt, si trasferisce a vivere nella casa vecchia e scricchiolante dell'eccentrico zio Jonathan (Jack Black).

In questa strana dimora si nasconde un mondo segreto ricco di magie, misteri, streghe e stregoni che si rivelerà quando Lewis scoprirà che lo zio e la sua migliore amica, Mrs Zimmerman (Cate Blanchett), sono due potenti maghi, che lo coinvolgeranno in una missione segreta: scoprire l'origine e il significato del ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte nei muri di casa.