Il mio nome è vendetta primo titolo italiano nella top ten dei dieci film Netflix più visti del 2022

Dopo che Netflix ha rivelato la classifica dei film più visti del 2022 sulla piattaforma streaming, possiamo festeggiare la presenza del primo titolo italiano presente in top ten. Si tratta di Il mio nome è vendetta, action thriller interpretato da Alessandro Gassman e diretto da cosimo Gomez.

Il Mio Nome è Vendetta si piazza all'ottavo posto tra i film non in lingua inglese più popolari tra gli utenti di Netflix del 2022. La pellicola prodotta dalla Colorado Film di Maurizio Totti, Alessandro Usai e Iginio Straffi, disponibile sulla piattaforma da quattro settimane, finora ha registrato 67 milioni di ore di visione diventando il primo film italiano a entrare nella classifica dei titoli più visti di sempre.

Tramite il suo sito top10, Netflix fornisce sia le classifiche generali dei film più visti nel mondo che quelle dei 10 titoli più visti di ogni singolo territorio in cui è presente: Il mio nome è vendetta è entrato nella classifica di 91 territori diversi da subito, compresi Giappone e Corea Del Sud.

Qui trovate la nostra recensione de Il mio nome è vendetta. Dopo aver vissuto nell'ombra per anni in una tranquilla cittadina del Trentino-Alto Adige, le vite di Santo (Alessandro Gassmann, un ex sicario della criminalità organizzata, e sua figlia Sofia (Ginevra Francesconi), un'adolescente campionessa di hockey, cambiano del tutto. Due criminali entrano in casa loro e uccidono barbaramente la madre e lo zio di Sofia, scatenando un regolamento di conti covato per quasi vent'anni.

Sofia scoprirà che la verità le è sempre stata taciuta e che Santo nasconde un oscuro passato di affiliato alla 'ndrangheta. Non senza conflitto, la ragazza accetterà un'eredità fatta di furia e violenza e si alleerà con il padre per vendicarsi senza pietà. Nel cast del film anche Alessio Praticò, Francesco Villano, Mauro Lamanna e Remo Girone.