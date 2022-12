Netflix: la lista dei film più popolari del 2022 contiene qualche sorpresa

Netflix ha svelato la lista dei 10 film più popolari dell'anno in lingua inglese e non, tante le sorprese e qualche gradita conferma.

Netflix ha pubblicato la lista dei film più popolari del 2022, rivelando alcune sorprese nell'esito delle visione domestiche in streaming dell'annata che sta per concludersi. Nella top 10 dei titoli più visti dell'anno troviamo film come Day Shift - A caccia di vampiri, Purple Hearts ed Enola Holmes 2, ma a svettare in prima posizione è l'action thriller The Gray Man, diretto dai fratelli Russo e interpretato dalle star Ryan Gosling e Chris Evans.

I registi di Avengers: Endgame hanno annunciato l'intenzione di dar vita a un nuovo franchise d'azione con The Gray Man, con Ryan Gosling, Ana De Armas e Chris Evans, divenuto il film più visto in oltre 80 paesi con oltre 253 milioni di ore di visione. Netflix sostiene il franchise, con un film sequel e uno spin-off già in lavorazione) nonostante i giudizi della critica non siano stati troppo entusiastici.

Ryan Reynolds commenta le foto di The Gray Man in cui è stato scambiato per Ryan Gosling

Allo stesso modo, il film d'azione fantascientifico sui viaggi nel tempo di Ryan Reynolds e Shawn Levy The Adam Project è stato un grande successo per lo streamer nel 2022, in gran parte grazie allo slancio che Reynolds e Levy hanno accumulato con il loro precedente progetto, Free Guy, e in attesa della loro nuova reunion sul set di Deadpool 3.

Adam Sandler si conferma uno degli attori più amati dal pubblico di Netflix, che sancisce il successo del suo dramma sportivo Hustle, mentre i giovani hanno premiato il ritorno di Millie Bobby Brown in Enola Holmes 2, ma anche l'horror vampiresco Day Shift e l'action comedy The Man From Toronto.

Il trend del successo del cinema di genere si conferma nella top 10 dei film in lingua non inglese dominata dall'horror norvegese Troll, all'ottavo posto si piazza l'action thriller con Alessandro Gassman Il Mio Nome è Vendetta, diretto da Cosimo Gomez.