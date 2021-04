Il mio grosso grasso matrimonio greco 3: il terzo film è ufficialmente in lavorazione

La grande e rumorosa famiglia Portokalos sta per tornare ne Il Mio Grosso Grasso Matrimonio 3, il terzo film scritto dalla comica e sceneggiatrice Nia Vardalos, che ha comunicato al suo pubblico di Instagram l'inizio della lavorazione del terzo episodio.

Nia Vardalos ha infatti pubblicato un video in cui ha annunciato il terzo episodio di Il mio grosso grasso matrimonio greco, il cui primo film è uscito nel 2002 ottenendo anche una candidatura agli Oscar per la miglior sceneggiatura originale. L'attrice e sceneggiatrice ha confermato:

"Si è vero, da oltre un anno abbiamo cercato di girare la sceneggiatura di Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3".

Nia Vardalos ha inoltre spiegato perché non hanno potuto girare fino ad ora. Essendo un film indipendente, Il Mio Grosso Grasso Matrimonio 3 non era tra quelli assicurati contro la pandemia di Covid-19, per cui la troupe non ha potuto recarsi in Grecia per mettere su il set, ma stanno lavorando per ottenere questo permesso e cominciare.

La cosa che ha fatto felici i fan del film è che l'attrice ha confermato che tutto il cast originale è stato invitato a partecipare, ma oggi non sappiamo ancora chi farà parte realmente di questo sequel e chi no.