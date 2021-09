Il materiale emotivo: il trailer del film di Sergio Castellitto con Matilda De Angelis e Berenice Bejo

Sergio Castellitto, Matilda De Angelis e Berenice Bejo protagonisti del trailer de Il materiale emotivo, nuova regia di Castellitto che verrà presentato in anteprima il prossimo 25 settembre al Bif&st - Bari International Film Festival.

Come anticipa il trailer ad alto tasso emotivo, Castellitto interpreta Vincenzo, un uomo che ha dedicato l'esistenza alla sua antica libreria parigina, una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi, e alla figlia Albertine (Matilda De Angelis), costretta a casa per colpa di un incidente avvenuto qualche anno prima. La vita di Vincenzo scorre tranquilla, tra l'amore per la figlia e quello per i libri, ma la calma non può durare per sempre, neanche per chi se l'è guadagnata pagandola a carissimo prezzo. Un giorno Yolande (Bérénice Bejo), una ragazza scombinata ed esuberante, fa irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita.

Tratto dalla sceneggiatura di Ettore Scola, Furio Scarpelli e Silvia Scola Un drago a forma di nuvola, adattata per lo schermo da Margaret Mazzantini, il film vede protagonisti lo stesso Sergio Castellitto al fianco di Bérénice Bejo e Matilda De Angelis. Nel cast anche Clementino, Sandra Milo e Alex Lutz.

Il film è una produzione Italia - Francia, prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema, Mon Voisin Productions e Tikkun Productions e uscirà nelle sale il 7 ottobre distribuito da 01 Distribution.