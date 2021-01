Il marchese del grillo: stasera su Rete 4 il film con Alberto Sordi diretto da Mario Monicelli

Stasera su Rete 4, alle 21:22, va in onda un classico della commedia italiana come Il marchese del grillo, diretto da Mario Monicelli nel 1981, con protagonista Alberto Sordi.

Un classico della commedia italiana in onda stasera su Rete 4 alle 21:22: è Il marchese del grillo, il film diretto da Mario Monicelli nel 1981, che vede Alberto Sordi protagonista assoluto (impegnato qui anche in fase di sceneggiatura).

La locandina di Il Marchese del Grillo

Nella Roma di inizio '800 vive il marchese Onofrio del Grillo (Alberto Sordi), nobile romano devoto a papa Pio VII (Paolo Stoppa). Il marchese vive in una casa sfarzoso nell'ozio assoluto, tra storie d'amore di poco conto con donne del popolo e feste. In città è molto conosciuto per essere ideatore di scherzi e burle di ogni tipo che non risparmiano nemmeno il pontefice.

Quando incontra Gasperino il carbonaio, suo sosia, il marchese può finalmente dar vita ad alcuni dei suoi scherzi migliori...

Secondo migliore incasso della stagione cinematografica 1981/1982, Il Marchese del Grillo ebbe anche molta fortuna nella stagione dei premi, portando a casa il David di Donatello per la migliore scenografia e per i costumi (a fronte di 7 candidature). Nel 1982 fu insignito del prestigioso Premio alla regia al Festival di Berlino.