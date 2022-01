Il marchese del grillo, Flavio Bucci: "Alberto Sordi? Mi stava sui co..."

Flavio Bucci, intervistato qualche anno fa a proposito de Il marchese del grillo, ha rivelato di non aver apprezzato molto la compagnia di Alberto Sordi: 'Mi stava sui co...'.

Flavio Bucci, durante un'intervista rilasciata nel 2018 per il Corriere della sera, è tornato a parlare de Il marchese del grillo e di quanto l'attore non andasse d'accordo con il celeberrimo Alberto Sordi, sua co-star nella pellicola diretta da Mario Monicelli.

Sul set del Marchese del Grillo di Monicelli, Bucci interpretava don Bastiano e con Sordi proprio non scattò simpatia: "No, no, mi stava proprio sui co...ni. Ogni giorno, mentre pranzavo nel camper, bussava il suo assistente. 'Chiede Alberto se t'avanza qualcosa per i cani'. 'Niente, digli che mi so' mangiato pure le ossa'".

Durante la stessa intervista l'attore parlò anche di Ugo Tognazzi, che definì come "l'unico che sapeva vivere davvero" e Nanni Moretti: "Primo piano su di lui. Dopo 45 ciak mi chiede: ma tu come la faresti questa inquadratura? (lo imita, è uguale). Uh, ma fa un po' come ti pare. Tipo noiosissimo".

Il Marchese del Grillo, uscito nelle sale il 22 dicembre 1981, è stato il secondo maggiore incasso nella stagione cinematografica italiana 1981-82 con quasi 12 miliardi di lire. La celebre frase che il Marchese rivolge a un gruppo di popolani ("Mi dispiace, ma io so' io e voi non siete un cazzo!") è ripresa dal sonetto Li soprani der Monno vecchio di Giuseppe Gioachino Belli.