Il marchese del Grillo: Alberto Sordi e la battuta del film scritta sulla sua tomba

Quella del Marchese del Grillo forse è una delle interpretazioni più memorabili e amate di Alberto Sordi, così tanto che una battuta del film fu scelta come epitaffio da affiggere alla tomba dell'attore romano.

"Sor Marchese, è l'ora" è la celebre frase riportata sulla lapide che si trova all'interno del Cimitero monumentale del Verano a Roma, tra il quartiere di San Lorenzo e la Stazione Tiburtina. All'interno del Verano riposano anche altri importanti personaggi della storia italiana, da Vittorio Gassman a Giulio Andreotti, da Rino Gaetano a Bud Spencer, Alberto Moravia e Sibilla Aleramo e molti altri.

Sordi morì il 24 febbraio del 2003 e fu sepolto all'interno della cappella di famiglia, l'attore e regista si spense a Roma all'età di 83 anni, nella città dove aveva vissuto per tutta la vita. Alla sua camera ardente parteciparono migliaia di cittadini, rimasti in fila anche per ore per dare l'ultimo saluto ad "Albertone".

Nello Appodia insieme a Riccardo Billi (Aronne Piperno) nel film di Mario Monicelli IL MARCHESE DEL GRILLO

Sordi non si sposò mai e non ebbe figli, l'attore visse con la sorella fino alla fine dei suoi giorni. Ai suoi funerali nella basilica di San Giovanni partecipò un'immensa folla di più di 250.000 persone.