Il mago di Oz: Kenya Barris sarà sceneggiatore e regista del remake

La storia raccontata in Il mago di Oz tornerà sul grande schermo con un remake scritto e diretto da Kenya Barris che offrirà un nuovo approccio alla storia di Dorothy.

Sarà Kenya Barris il regista del remake del classico Il mago di Oz che verrà realizzato per Warner Bros.

Il creatore di black-ish sostituisce dietro la macchina da presa Nicole Kassell (Watchmen), ma non è stato svelato il motivo del cambiamento alla guida del progetto.

Il progetto sarà un nuovo approccio alla storia di Dorothy e, ovviamente, sarà ispirato ai romanzi scritti da L. Frank Baum, già al centro di numerosi progetti per il piccolo e grande schermo tra cui il classico del 1939.

Barris, attualmente, sta continuando il lavoro sul suo primo film You People, per Netflix. La storia è firmata dal filmmaker e da Jonah Hill e al centro c'è una nuova coppia e le sue famiglie che affrontano situazioni come l'amore, scontri di culture, aspettative della società e differenze tra generazioni. Nel cast ci saranno anche Eddie Murphy, Julia Louis Dreyfus e Nia Long.