Il Mago di Oz, bloccata l'asta per l'abito di Judy Garland: una donna ne reclama la proprietà

L'abito indossato da Judy Garland ne Il Mago di Oz sarebbe dovuto essere venduto all'asta questa settimana ma un giudice ha bloccato tutto dopo che una donna ne ha reclamato la proprietà.

Quando sono ormai trascorsi più di 80 anni dall'uscita de Il mago di Oz, l'opera diretta da Victor Fleming rimane una delle più amate di sempre. Non stupisce, dunque, che ogni oggetto o personaggio apparso nel film rappresenti qualcosa di estremamente iconico e di valore per l'universo cinematografico internazionale. L'abito a quadretti blu e bianchi che Judy Garland indossava nel 1939 per il ruolo di Dorothy, ad esempio, sarebbe dovuto essere oggetto di un'asta tramite la quale sarebbe stato venduto per una cifra compresa tra gli 800mila e 1,2 milioni di dollari, se non fosse per una parente del prete a cui è stato dato l'abito nel 1973, che ne ha reclamato la proprietà. L'oggetto doveva far parte di un'asta di cimeli di Hollywood a Los Angeles, messo in vendita dalla Catholic University of America, dopo essere stato ritrovato nell'istituto l'anno scorso, in una scatola da scarpe durante i preparativi per una ristrutturazione.

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Paul Gardephe ha accolto una mozione per un'ingiunzione preliminare dopo una causa intentata da una parente di padre Gilbert Hartke, che lavorava all'università e a cui fu dato l'abito quasi 50 anni fa. Hartke morì nel 1986: una nipote, Barbara Ann Hartke, 81 anni, ha intentato una causa contro la scuola e contro il banditore all'inizio di questo mese, dopo che i media hanno riferito che l'abito sarebbe stato messo all'asta. Nella sua causa ha detto che, in quanto parente vivente più stretta di suo zio, l'abito le appartiene. Ha spiegato che gli è stato dato come regalo personale dall'attore Mercedes McCambridge. Secondo la causa, l'università "non ha alcun diritto di proprietà sull'abito, in quanto non esiste documentazione che dimostri che qualcuno abbia mai donato formalmente o informalmente l'abito all'Università Cattolica".

Gli avvocati dell'istituto hanno affermato che, come prete domenicano, Hartke aveva fatto voto di "non accettare mai regali a titolo personale" e quindi l'abito non poteva essere considerato parte di alcun patrimonio. I funzionari dell'Università Cattolica avevano detto che l'abito era scomparso per decenni dopo essere stato donato ad Hartke, allora capo del dipartimento di recitazione. In una dichiarazione, gli avvocati dell'università hanno affermato: "Non vediamo l'ora di presentare alla corte la nostra posizione e le prove schiaccianti che contraddicono l'affermazione della signora Hartke in questo contenzioso".

Garland ha indossato diverse versioni dell'abito durante le riprese del film. Il banditore Bonhams ha detto che quello trovato all'Università Cattolica era uno dei due che Garland indossava nella scena nel castello della Strega Malvagia dell'Ovest.