Il Grinch: il promo del musical con Matthew Morrison terrorizza gli spettatori americani

Matthew Morrison in versione Grinch per il musical che andrà in onda su NBC ha spaventato gli spettatori americani che hanno visto il promo.

Il Grinch sarà al centro del prossimo musical che andrà in onda su NBC e il video promozionale che mostra Matthew Morrison nel ruolo dell'iconico personaggio sembra aver diviso gli spettatori.

Il progetto per il piccolo schermo porterà in tv la storia creata dal Dr. Seuss e, durante la messa in onda della parata del Giorno del Ringraziamento, il network ha promosso il debutto dell'evento televisivo.

Gli spettatori hanno però commentato su Twitter la prima immagine ufficiale e l'accoglienza non sembra delle più positive. La visione di Matthew Morrison in versione Grinch ha infatti spinto alcune persone a dichiarare che la giornata era iniziata bene, ma l'apparizione sugli schermi del filmato l'ha peggiorata moltissimo.

Un tweet ironico ha scelto un approccio politico chiedendosi che piano ha Joe Biden per far abolire Matthew Morrison dalla società.

Un utente di Twitter chiamato Diego ha ammesso: "Stavo guardando la parata del Ringraziamento e i miei occhi sono stati aggrediti da un promo del nuovo musical del Grinch con Matthew Morrison. NBC si è svegliata e ha scelto la violenza".

Altri utenti hanno scherzato sui danni psicologici causati dalla visione e sulla reazione degli abitanti del villaggio al centro del racconto dopo aver visto questa versione del personaggio:

Il musical sarà trasmesso sugli schermi americani il 9 dicembre e potrà contare sui brani composti da Mel Marvin scritti da Tim Mason.

Nel cast ci saranno anche Denis O'Hare, Booboo Stewart, Amelia Minto e alcuni membri del cast dello spettacolo andato in scena a Londra. La regia è di Julia Knowles.