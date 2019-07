Il grande Lebowski: The Jesus Rolls è il titolo ufficiale dello spinoff, ecco l'uscita ufficiale

Il grande Lebowski ritornerà nelle sale americane con lo spinoff The Jesus Roll, di cui è stata svelata la data di uscita.

Il progetto con protagonista il personaggio di Jesus Quintana arriverà infatti nei cinema americani nei primi mesi del 2020.

Il nuovo lungometraggio legato a Il grande Lebowski è stato scritto e diretto da John Turturro, protagonista accanto a Bobby Cannavale e Audrey Tautou. Nel cast anche Jon Hamm, Susan Sarandon e Pete Davidson.

In The Jesus Rolls si racconterà la storia di tre emarginati la cui dinamica molto sessualizzata si evolve in una sorprendente sotria d'amore, mentre il loro approccio spontaneo e irriverente nei confronti del passato e del futuro ha più volte delle conseguenze negative, nonostante compiano inavvertitamente delle buone azioni. Dopo aver reso un parrucchiere armato un nemico, il loro viaggio diventa una costante fuga dalla legge, dalla società e dal parrucchiere, mentre i legami tra di loro diventano sempre più forti.

Turturro ha dichiarato: "Sembra il momento giusto per distribuire un film trasgressivo sulla stupidità degli uomini che provano e falliscono e provano di nuovo per capire e addentrarsi nel mistero delle donne. Non vedo l'ora di lavorare con Screen Media per portare il nostro lavoro e il personaggio di Jesus sugli schermi americani".

