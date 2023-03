Il Grande Lebowski, Jeff Bridges: "Per interpretare il Drugo ho smesso di farmi le canne"

Il 6 marzo di 25 anni fa Il Grande Lebowski faceva irruzione nei cinema americani diventando un instant cult anche grazie alla performance genuina e indimenticabile della star Jeff Bridges. Per interpretare il lisergico Drugo Lebowski, amante del bowling e delle droghe leggere la cui tranquilla esistenza viene sconvolta quando viene scambiato per un milionario suo omonimo, Bridges, paradossalmente, smise di frasi le canne per avere la mente lucida sul set dei fratelli Coen.

Jeff Bridges ne Il grande Lebowski

In un'intervista di Role Recall del 2014 con Yahoo Entertainment Jeff Bridges ha detto che era "un po' ingenuo" equipararlo così strettamente al suo personaggio, ammettendo al tempo stesso di avere "un bel po' di Drugo in me".

Da Lebowski ad Ave, Cesare!, le 5 commedie più divertenti dei fratelli Coen

Un punto in comune è l'uso delle droghe leggere, di cui la star ha goduto, spesso anche durante la lavorazione dei film. Ma non sul set de Il grande Lebowski, come ha spiegato:

"Ogni tanto mi faccio qualche canna. Ma per quel film mi sono detto 'Questa è una sceneggiatura meravigliosa e abbastanza dettagliata'. Anche se sembra molto improvvisato, è tutto sceneggiato. È stato fatto tutto esattamente come era scritto. Se aggiungi un "Ehi" in più in un punto, non sembrava giusto. Quindi volevo davvero avere tutto il mio ingegno concentrato su di me. Non ho mai fumato durante quel film".