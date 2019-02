Il grande Lebowski, Jeff Bridges svela la scena che ha fatto litigare i fratelli Coen

Il grande Lebowski è diventato un film di culto lanciando nell'olimpo il personaggio del Drugo, interpretato da Jeff Bridges, grazie all'estro degli autori, Joel ed Ethan Coen. I Coen lavorano da sempre insiemee sembrano andare molto d'accordo, ma Jeff Bridges ha svelato l'unica lite avuta dai due fratelli sul set nel corso di un'intervista a Vanity Fair.

"Ero preoccupato sul fatto che sarei stato diretto da due persone. Adoro mio fratello, ma credo che non riuscirei a dirigere un film insieme a lui. Mi chiedevo come sarebbe stato essere diretto da questi due fratelli, e c'è stato un solo momento di disaccordo per una scena. Si tratta del momento in cui colpisco i birilli da bowling con la mia testa. Joel mi ha detto 'Adesso, quando colpisci i birilli con la testa, fai una smorfia perché ti aspetti ti sentire dolore'. Ethan si è opposto 'No, lo pensi davvero? Io credo che dovrebbe sorridere, come se fosse divertente essere una palla da bowling ball.' Hanno continuato a discutere a lungo e alla fine hanno deciso di girare entrambe le soluzioni. Questo è stato il loro principale diverbio".

Di recente Jeff Bridges ha ripreso il ruolo del Drugo de Il Grande Lebowski in uno spot in cui compare insieme a Sarah Jessica Parker. invece di ordinare la sua bevanda preferita, il White Russian, ordina una Stella Artois.

Di recente i fratelli Coen hanno negato l'ipotesi di un sequel de Il grande Lebowski (qui trovate un'analisi approfondita del cult il grande Lebowski) e hanno smentito anche il rumor di un possibile spinoff dedicato al personaggio di Jesus (John Turturro). Da parte sua, Jeff Bridges ha commentato:

"Io la penso come i Coen. Se vogliolo fare un sequel, sarà grandioso. E' un film incredibile, sono i fratelli Coen. Sono fortunato a essere associato per sempre al ruolo del Drugo. Sono onorato di aver fatto parte di quel film".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!