Il Grande Lebowski: Bridges riprende il ruolo del "Drugo" per uno spot del Super Bowl

Il Grande Lebowski sarà al centro di uno degli spot realizzati in occasione del Super Bowl e Jeff Bridges ha condiviso online un breve teaser in cui riprende il ruolo di Jeffrey, detto Drugo (nella versione originale The Dude).

Il breve filmato, della durata di quindici secondi e sulle note di The Man in Me di Bob Dylan, lo mostra con l'ormai iconico look e il post è accompagnato dalla didascalia "Non puoi vivere nel passato. State sintonizzati".

Ecco il video:

Can't be living in the past, man. Stay tuned. pic.twitter.com/zL2CLYhGAM — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) 24 gennaio 2019

Il teaser anticipa sicuramente una collaborazione con un brand, tuttavia i fan stanno ancora sperando in un possibile sequel del film diretto dai fratelli Coen che ha debuttato nelle sale di tutto il mondo nel 1998, oltre ad attendere ulteriori sviluppi riguardanti alcune indiscrezioni che parlavano di un possibile remake in fase di sviluppo.

Nel film Bridges aveva il ruolo del Drugo che nella vita si interessa solo al bowling e al cocktail White Russians. Lebowski viene poi coinvolto in una folle e pericolosa avventura quando viene scambiato da un gruppo di criminali per un omonimo miliardario.