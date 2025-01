Il grande Lebowski, Julianne Moore era incinta durante la scena onirica: "Non volevo che lo sapesse nessuno"

Julianne Moore custodiva un segreto durante le riprese de Il grande Lebowski, e l'ha svelato nel corso dell'ultima puntata del The Drew Barrymore Show, alla quale ha partecipato.

Tra i molteplici successi in carriera, Julianne Moore può annoverare anche il cult degli anni '90 firmato dai fratelli Coen, nel quale ha recitato al fianco di Jeff Bridges e John Goodman.

Julianne Moore era incinta durante le riprese

"Posso dirti una cosa?" esordisce Moore, raccontando le riprese della scena onirica con il bowling "Ero incinta di mio figlio. La prima volta che ero incinta. Ero così malata quel giorno. Ero talmente nauseata che riuscivo a malapena a muovermi e quel costume era davvero rigido, fatto di polistirolo".

Primo piano di Julianne Moore al Festival di Cannes 2016

Tuttavia, Julianne Moore non voleva che qualcuno scoprisse la sua gravidanza sul set:"Mi sentivo incredibilmente male e non potevo dirlo a nessuno che ero incinta, non volevo che lo sapessero" ha confessato.

La sequenza de Il grande Lebowski e il lavoro con Jeff Bridges

Nella scena, il Drugo (Bridges) ha in sogno una fantasia sessuale legata al bowling che coinvolge lui e il personaggio di Moore, Maude. Sulle note di Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In) di Kenny Rogers, i due danzano e provano a lanciare la palla da bowlin contemporaneamente, finché un uomo con un paio di enormi forbici lo tira fuori dal sogno.

"Jeff è una persona straordinaria" ha raccontato Julianne Moore, che ha definito il collega talmente divertente da non riuscire a guardarlo negli occhi senza ridere durante le riprese.