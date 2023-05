Il gobbo di Notre Dame: il remake live action Disney in pausa per via della storia "troppo realistica"

Mentre la versione live action de La sirenetta, in arrivo nei cinema italiani il 24 maggio, fa parlare di sé per i cambiamenti apportati alle canzoni originali nel tentativo di adattarle alla sensibilità moderna, l'autore dei brani Alan Menken aggiorna i fan sul preannunciato adattamento live action de Il gobbo di Notre Dame, altro classico Disney, e sulle difficoltà dovute alla crudezza della storia.

La dittatura del politically correct sui remake Disney

Il Gobbo di Notre Dame: una scena del film animato

Alan Menken è responsabile di alcune tra le musiche più celebri dei classici Disney come La bella e la bestia, Aladdin e molti altri titoli. Molti dei progetti da lui musicati hanno poi avuto una versione live action ma c'è un titolo di cui si parla da tempo e che ancora non ha preso la via del grande schermo: Il gobbo di Notre Dame. Nel 2019 è stato annunciato che Josh Gad avrebbe prodotto un film live-action dal cartoon di cui poi non si è saputo più niente. Adesso è Alan Menken a fare il punto sulla situazione in un'intervista con ComicBook.com.

La Sirenetta, Rob Marshall: "Ecco perché abbiamo cambiato le parole delle canzoni originali"

Il Gobbo di Notre Dame: una scena del film animato

"Non ne ho idea", ha ammesso il compositore premio Oscar. "È difficile, perché la storia de Il gobbo di Notre Dame coinvolge molti problemi reali, questioni importanti che dovrebbero essere esplorate. E ci deve essere un accordo su come affrontare questi problemi. Facciamo un Gobbo senza 'Hellfire?' Non credo... Quindi si trova in questo limbo per adesso, ma pare che Hercules sia in fase di sviluppo. Io sono stato coinvolto maggiormente con lo spettacolo di Broadway tratto da Hercules in arrivo che sarà davvero fantastico".