Il Gladiatore, Ridley Scott ammette: "Ho già delle idee per il capitolo 3"

Ridley Scott non ha escluso di realizzare in futuro Il Gladiatore 3, dopo essere ritornato nell'impero romano in occasione del sequel in arrivo nelle sale nel mese di novembre.

Intervistato dalla rivista francese Premiere, il regista ha infatti spiegato che la storia potrebbe avere una continuazione e dare così vita a una trilogia cinematografica.

Le ipotesi di un terzo film

Parlando del film Il Gladiatore 2, Ridley Scott ha raccontato: "Sto già pensando all'idea di realizzare Il Gladiatore 3. No, seriamente! Ho acceso la miccia...".

Il regista ha aggiunto: "Il finale del secondo film mi ricorda Il Padrino, con Michael Corleone che si ritrova alle prese con un lavoro che non voleva e si chiede 'Ora, padre, cosa faccio?'. Quindi il prossimo film sarà su un uomo che non vuole essere dove si trova".

Paul sul set

Paramount, per ora, non ha svelato se si sta già parlando di un possibile terzo film dopo quello con star Russell Crowe e Joaquin Phoenix e il sequel che vedrà protagonisti Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington.

Joseph Quinn, che fa parte degli interpreti del secondo capitolo, aveva tuttavia svelato che sul set Scott, che ha ora 86 anni, sembrava aver ritrovato l'entusiasmo nei confronti del lavoro dietro la macchina da presa e una rinnovata energia nella vita.

Cosa racconterà Il Gladiatore 2

Nel sequel diretto da Scott, Mescal avrà il ruolo di Lucio Vero, il nipote di Commodo, che vive "nel deserto" da 15 anni e la sua ricomparsa susciterà molto scalpore.

Nel cast ci saranno anche Denzel Washington nel ruolo di un ex schiavo divenuto ricco e potente mercante, Joseph Quinn che è il nuovo imperatore, Caracalla, e i ritorni di Connie Nielsen e Derek Jacobi nei rispettivi ruoli di Lucilla, la madre di Lucio, e del Senatore Gracco.