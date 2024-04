Il Gladiatore 2: titolo ufficiale e logo svelati al CinemaCon, il trailer in arrivo a giorni?

L'arrivo nei cinema de Il Gladiatore 2 si fa più vicina e nuovi materiali del film approdano in rete a disposizione dei fan. Nel corso del CinemaCon 2024, che si è tenuto al Caesars Palace di Las Vegas, Paramount Pictures ha rivelato titolo e logo ufficiale del film in attesa del panel previsto per l'11 aprile, che potrebbe ospitare l'anteprima del trailer.

Il titolo ufficiale del sequel di Ridley Scott sarà Gladiator II, come rivela il logo, accompagnato da uno slogan tratto dal primo film: "Ciò che facciamo nella vita riecheggia nell'eternità". Riferimento, questo, alle parole pronunciate dal generale romano Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe) alle sue truppe prima di guidarle in battaglia.

Il Gladiatore 2, produttori sconvolti dalle prime immagini: "Impressionati da quanto visto"

Cosa ci aspetta nel sequel de Il Gladiatore?

Il gladiatore 2: Ridley Scott, Pedro Pascal, Peter Mensah, May Calamawy, Paul Mescal in una foto

Ambientato circa 15 anni dopo Il gladiatore del 2000, il sequel vede protagonista Paul Mescal nei panni di un adulto Lucio Vero, figlio di Lucilla (Connie Nielsen, di ritorno nel cast). Il film originale vedeva Russell Crowe nei panni del generale schiavo diventato gladiatore idolatrato da Lucio (originariamente interpretato da Spencer Treat Clark). Massimo morì salvando Lucio e Lucilla, dopo aver vendicato il figlio e la moglie assassinati con la morte dell'imperatore Commodo (Joaquin Phoenix) assetato di potere.

Il cast di The Gladiator II include il due volte premio Oscar Denzel Washington nei panni di uno schiavo divenuto gladiatore commerciante di armi e merci, con lui Pedro Pascal, May Calamawy, Peter Mensah, Matt Lucas, Lior Raz e Tim McInnerny in ruoli non ancora svelati. Joseph Quinn e Fred Hechinger interpretano i co-imperatori Caracalla e Geta. Il sequel è stato scritto da David Scarpa, autore di Napoleon.

L'uscita nei cinema de Il Gladiatore 2 è fissata per fine 2024.