Il gladiatore 2, il direttore della fotografia: "Ridley Scott pigro e frettoloso, qualità dei film ne risente"

Le critiche arrivano da dove meno ce le aspetteremmo. Ospite del podcast DocFix, il direttore della fotografia de Il Gladiatore 2 John Mathieson ha sparato a zero sul regista Ridley Scott definendolo "pigro e frettoloso".

Mathieson ha collaborato con Scott in sei film, inclusi Il gladiatore, il genio della truffa e Kingdom of Heaven. Eppure nel corso del podcast ha puntato il dito contro il metodo di lavoro di Scott, "frettoloso nel concludere i film, il che ha messo a repentaglio la qualità delle opere recenti"_. Secondo il direttore della fotografia, oggi Ridley Scott è cambiato, gira le scene con più telecamere prestando meno attenzione ai dettagli ed è sempre più impaziente sul set, il che si riflette sul risultato della produzione.

"È davvero pigro" ha spiegato John Mathieson. "Lascia oggetti, microfoni e telecamere nell'inquadratura, tanto sa che ci pensa la CGI a ripulire tutto. Sul set de Il Gladiatore 2 faceva così. È piuttosto impaziente, quindi gli piace ottenere il più possibile in una volta. Questo è un problema per la fotografia, visto che puoi illuminare solo da un'angolazione". Poi ha aggiunto: "Se guarda i suoi film più vecchi, l'approfondimento delle cose era parte integrante dell'illuminazione. Non puoi farlo usando molte telecamere, ma lui vuole fare tutto in un colpo"_.

Paul Mescal nell'arena

Il metodo di lavoro di Ridley Scott

Per un direttore della fotografia, lavorare con telecamere multiple rischia di dare un esito peggiore a livello di luce, per questo John Matheson si lamenta di quanto ha dovuto fare sul set de Il Gladiatore 2.

Il Gladiatore 2: la trasformazione fisica di Paul Mescal è iniziata con uno spogliarello

"Avere tante telecamere non credo abbia reso i film migliori... È una questione di fretta. Questo è cambiato in lui. Ma è così che vuole farlo, anche se non mi piace e non credo che piaccia a molte persone, ma la gente ama i suoi film. Lui è Ridley Scott e può fare quello che vuole".

"Le persone vogliono girare con più telecamere perché ottengono diverse performance e coinvolgono molte persone", ha aggiunto. "Ma non c'è la cura. Un tempo io ero il cuoco che preparava qualcosa di meraviglioso nella mia cucina. Oggi si preferisce andare al supermercato, prendere uno di quei carrelli davvero grandi, infilare la mano nello scaffale e prendere roba a caso, poi decideremo cosa cucinare."