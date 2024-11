Il Gladiatore 2 ancora primo al box office italiano, Wicked battuto da Il ragazzo dai pantaloni rosa

Ridley Scott non molla la presa e si gode il primo posto al box office italiano grazie al suo epico colossal tutto sangue, sudore e polvere. Il pubblico italiano premia Il Gladiatore 2, che continua ad accumulare incassi raccogliendo altri 2,1 milioni che portano il film a sfiorare i 7 milioni di euro (dati Cinetel) e le 874.000 presenze. merito dello spettacolo a tinte forti fornito da un cast di altissimo livello, capitanato da Paul Mescal, e dallo stile di Scott che non ama le mezze misure. Tra battaglie all'ultimo sangue con tanto di squali e rinoceronti, drammi familiari e imprese epiche per la gloria, l'Antica Roma che vediamo sul grande schermo è più seucente ed emozionante che mai.

Prosegue la corsa de Il ragazzo dai pantaloni rosa, film-denuncia sul bullismo interpretato da Claudia Pandolfi che si conferma una vera e propria rivelazione. Il film conserva il secondo posto, resistendo all'assalto di Wicked, e incassa altri 1,5 milioni di incasso arrivando a 5,4 milioni totali. Un assoluto successo per la pellicola che racconta la vita di Andrea Spezzacatena, un quindicenne vittima di bullismo che si tolse la vita il 20 novembre 2012. La sua storia è diventata il primo caso noto in Italia di suicidio di un minorenne causato da bullismo.

Il pubblico italiano alla prova del musical

Elphaba e Glinda

Meno dirompente del previsto la magia di Wicked, che debutta in terza posizione con 1.4 milioni di euro raccolti in 359 sale e segna la miglior media per sala con 4.063 euro. Storicamente il pubblico italiano non è amante dei musical e in questo caso l'aggravante è che Wicked ha una solidissima fanbase, ma è poco noto al grande pubblico. Tutto sommato, la spettacolare pellicola di John M. Cho che racconta la storia delle origini delle streghe de Il mago di Oz vanta un discreto debutto. Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Wicked.

Al quarto posto troviamo un altro titolo italiano, un altro epico viaggio, narrato stavolta dalla grazia di Gabriele Salvatores che torna ad aderire allo sguardo dei bambini. In Napoli - New York, il regista racconta l'immigrazione italiana verso l'America del Dopoguerra seguendo il viaggio di due piccoli orfani napoletani che si imbarcano come clandestini su una nave diretta verso il Nuovo Mondo. Debutto da 921.000 euro raccolti in 356 cinema e una media di 2.583 euro sono cifre di tutto rispetto che fanno ben sperare per il film.

Napoli - New York, recensione: Gabriele Salvatores crede ancora nelle fiabe (e noi insieme a lui)

Resiste bene all'assalto delle novità il nuovo film di Clint Eastwood, Giurato numero 2, che ha ricevuto il plauso della critica e chiude la Top 5. La pellicola a sfondo giudiziario interpretata da Nicholas Hoult e Toni Collette incassa altri 823.000 euro che portano il film a un totale di 2,2 milioni. Come rivela la nostra recensione di Giurato numero 2, il grande vecchio del cinema, oggi 94enne, torna a riflettere sui meccanismi della giustizia in una storia rigorosa in cui il giurato di un processo inizia a sospettare di essere l'autore del crimine per cui un altro uomo viene sottoposto a procedimento legale.