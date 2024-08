Il Gladiatore 2, Paul Mescal su Pedro Pascal e le scene di combattimento: "C'è una bestia dentro di lui”

Paul Mescal si sarà anche trasformato fisicamente per recitare ne Il Gladiatore 2, ma l'attore ha rivelato che in realtà è Pedro Pascal il vero bruto nelle loro battaglie sullo schermo.

Mescal ha dichiarato a Empire che, anche se molto probabilmente sarebbe in grado di battere Pascal in un combattimento in carne e ossa, l'attore di Last of Us ha qualche asso nella manica. "Penso che vincerei in un combattimento tra me e Pedro, ma lui è ingannevole", ha detto Mescal. "Pedro è uno degli uomini più divertenti che conosco, ma potrebbe mandare tutto a puttane. In modo assolutamente categorico. C'è sicuramente una bestia lì dentro".

La forza fisica di Pascal e gli allenamenti per entrare meglio nella parte

Pascal ha anche parlato della fisicità di Mescal alla stampa. In precedenza ha dichiarato a Vanity Fair che affrontare il personaggio muscoloso di Mescal, Lucius, si è rivelato difficile quando si trattava di fare degli stunt.

Paul Mescal e Pedro Pascal a duello

"È diventato così forte. Preferirei essere gettato da un edificio piuttosto che dover combattere di nuovo contro di lui", ha detto Pascal. "Affrontare qualcuno così in forma, così talentuoso e così più giovane.... è brutale. Io lo chiamo Brick Wall Paul".

A proposito del sequel diretto da Ridley Scott, Pascal ha aggiunto: "A parte il fatto che Ridley è un genio assoluto, Paul è il motivo principale per cui ho voluto sottoporre il mio povero corpo a questa esperienza".

Mescal ha voluto diventare il più forte possibile per rappresentare accuratamente l'aspetto di un guerriero. "Volevo solo essere grande e forte e avere l'aspetto di qualcuno che può causare un po' di danni quando viene provocato", ha detto Mescal. "Penso anche che a volte, cercando di ottenere un aspetto perfetto, si finisca per assomigliare più a un modello di biancheria intima che a un guerriero".

Ha proseguito: "I muscoli iniziano a crescere e questo può essere considerato un fattore estetico in certe circostanze, ma c'è qualcosa nel sentirsi forti nel proprio corpo che suscita una sensazione diversa. Ci si comporta in modo diverso. Ha un impatto psicologico che è utile per il film". Il Gladiatore 2 debutterà nelle sale il 22 novembre 2024.