Il Gladiatore 2, Paul Mescal confessa: "Recitare con Denzel Washington mi ha reso nervoso"

Per ottenere il ruolo di protagonista nel Gladiatore II di Ridley Scott, Paul Mescal ha dovuto recitare sui set cinematografici più grandi che lui abbia mai visto. Il regista ha recentemente raccontato a GQ che l'attore è quasi svenuto il primo giorno in cui ha camminato nel Colosseo che la produzione ha costruito in scala a Malta: "Non si rendeva conto che sarebbe stato così grande".

Forse, ancora più intimidatorie per Mescal, sono state le scene in cui ha dovuto confrontarsi con Denzel Washington, che nel sequel interpreta un ricco uomo di potere a Roma che tiene una scuderia di gladiatori per lo sport, tra i quali rientra il Lucio di Mescal.

L'incrocio con Denzel Washington sul set de Il Gladiatore II per Paul Mescal

Il gladiatore 2: Paul Mescal nell'arena

Mescal ha confessato che prima di incontrare sul set Denzel Washington era molto nervoso: "Ho costruito l'incontro nella mia testa", ha detto Mescal a GQ a proposito della prospettiva ansiogena di recitare al fianco di una leggenda come Washington. Poi ha continuato:

"Pensavo: 'Ok, oggi è il giorno in cui Denzel sarà sul set'. Ed ero così incapace di intendere e di volere che all'improvviso mi son detto: 'È una cosa fottutamente stupida. Ho un lavoro da fare e devo concentrarmi, non essere nervoso."

Il Gladiatore 2: tutto quello che sappiamo sul sequel di Ridley Scott

Washington ha raccontato che Mescal era un professionista sul set, rivelando: "Sa cosa fa e sa come farlo. È facile lavorare con lui perché ti dà qualcosa. C'è una dignità tranquilla, una forza e un'intelligenza che ha, anche solo quando è lì in piedi".

Il Gladiatore 2 vede Mescal nei panni di un Lucio adulto, figlio di Lucilla (Connie Nielsen) e del defunto Massimo (Russell Crowe). La storia riprende con Lucio che vive nella regione nordafricana della Numidia, dove è stato mandato dalla madre da bambino perché era appena fuori dalla portata dell'Impero Romano. Gli eventi riportano Lucio a Roma come gladiatore, dove si fa nuovi nemici e si ricongiunge con la madre.

In un'intervista rilasciata ad agosto alla rivista Empire, Washington ha dichiarato che è stato il regista di American Gangster, Ridley Scott, ad attirarlo a recitare nel sequel de Il Gladiatore:

Denzel Washington è un personaggio creato per il film

"Sono rimasti pochi film che mi interessano e devo essere ispirato dal regista, e Ridley Scott mi ha tremendamente ispirato. Abbiamo fatto un ottimo giro al primo giro ed eccoci qui. È impegnativo. È entusiasta della vita e del suo prossimo film. È un'ispirazione. Tutti noi vorremmo sentirci così a 86 anni". Il Gladiatore 2 uscirà nelle sale il 22 novembre, distribuito dalla Paramount.