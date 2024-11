Il Gladiatore 2 incassa 87 milioni di dollari al debutto al botteghino internazionale

In attesa del debutto americano, ecco la risposta dei mercati in cui il sequel di Ridley Scott ha già fatto il suo debutto nei cinema garantendo incassi milionari.

In attesa del debutto al botteghino americano, dove approderà il 22 novembre, Il Gladiatore 2 ha già superato la prova del box office internazionale uscendo in numerosi mercati, tra cui quello italiano. L'esito è un incasso di 87 milioni da 63 mercati, partenza col botto per il sequel di Ridley Scott che segue il capolavoro del 2000 Il Gladiatore.

Grazie al film, Paramount Pictures festeggia il suo maggior weekend di apertura internazionale nonché il miglior debutto all'estero per Ridley Scott, i cui film di maggior incasso includono The Martian (630 milioni di dollari a livello globale), Il Gladiatore (465 milioni di dollari a livello globale) e Prometheus (403 milioni di dollari).

A questi milioni, si vanno ad aggiungere gli incassi IMAX che vedono Il Gladiatore 2 a quota 7 milioni di dollari su 453 schermi, cifre che lo collocano tra i primi tre debutti internazionali dell'anno.

La furia del guerriero Pedro Pascal

Dove ha funzionato maggiormente il sequel con Paul Mescal

Scoprite la recensione de Il Gladiatore 2. Interpretato da Paul Mescal, Pedro Pascal, Connie Nielsen, Joseph Quinn e Denzel Washington, il film ha goduto del lancio più forte nel Regno Unito con 11,4 milioni di dollari da 722 località, seguito dalla Francia con 10,3 milioni di dollari da 729 località, Spagna con 5,6 milioni di dollari da 411 località, Australia con 5 milioni di dollari da 353 località e Messico con 4,7 milioni di dollari da 922 località. L'epopea ambientata nell'Antica Roma arriverà in Nord America e Canada il 22 novembre, dove si sconterà con l'adattamento musical ad alto budget della Universal Wicked.

Il Gladiatore 2 è costato oltre 250 milioni di dollari, quindi per essere considerato un successo dovrà incassare cifre importanti. Le recensioni sono state contrastanti, con una media del 75% su Rotten Tomatoes. La storia riprende vent'anni dopo l'originale quando Lucio Vero (Paul Mescal), nipote dell'imperatore Commodo (Joaquin Phoenix), entra nel Colosseo e cerca di restituire la gloria di Roma al suo popolo.