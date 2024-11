Il Gladiatore 2: Pedro Pascal sul red carpet, ma l'attenzione è tutta per la sorella transgender Lux Pascal

La premiere londinese de Il Gladiatore 2 ha fruttato una pioggia di foto che hanno fatto la gioia dei fan, ma a rubare l'attenzione è stata la scelta di Pedro Pascal di sfilare in compagnia della sorella transgender Lux Pascal.

Il look total black di Lux, in coordinato con quello del fratello, è stato immortalato dai fotografi in azione a Leicester Square attirando l'ammirazione dei media e del pubblico presente. I due fratelli sono stati raggiunti sul red carpet dalle altre star del film, Paul Mescal, Denzel Washington, Connie Nielsen e Joseph Quinn, tutti a sostegno del regista Ridley Scott e della moglie, e produttrice, Giannina Scott.

Chi è Lux Pascal?

La 32enne Lux è la più giovane dei tre fratelli di Pedro, che includono anche la sorella Javiera Balmaceda Pascal e il fratello Nicolás Balmaceda Pascal. Attrice e modella, Lux ha studiato teatro nel suo nativo Cile prima di diplomarsi alla Juilliard School di New York City nel maggio 2023.

È conosciuta soprattutto per essere apparsa accanto a Pedro Pascal in Narcos, e per i suoi ruoli nella serie in lingua spagnola del 2019 La Jauría e nel film del 2022 La California.

Lux Pascal si è dichiarata donna trans nel febbraio 2021, in una storia di copertina per la rivista in lingua spagnola Ya. Nel servizio, ha parlato per la prima volta della sua transizione, rivelando che aveva iniziato a ricevere un trattamento ormonale nel luglio precedente.

Pedro ha pubblicato una foto della cover story di Lux sul suo Instagram, condividendo la notizia della sua transizione con i suoi follower con il commento "mia sorella, il mio cuore, la nostra Lux".

Potete leggere la nostra recensione de Il Gladiatore 2, da ieri nei cinema italiani.