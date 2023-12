Il Gladiatore 2: Djimon Hounsou non tornerà nel cast del sequel

Nel cast del film Il Gladiatore 2, nonostante alcune indiscrezioni sostenessero il contrario, non ci sarà Djimon Hounsou.

L'attore, intervistato da BroBible, ha infatti parlato del secondo capitolo della storia le cui riprese sono in corso.

Un'assenza nel cast

Il gladiatore 2: Ridley Scott, Pedro Pascal, Peter Mensah, May Calamawy, Paul Mescal in una foto

Al termine del film Il gladiatore il personaggio interpretato da Djimon Hounsou, Juba, sopravvive agli scontri avvenuti nell'arena dove perde la vita Massimo, il protagonista che era stato affidato a Russell Crowe.

Quando è stato annunciato il sequel si era parlato di un ritorno nella storia di Juba, tuttavia gli spettatori non potranno scoprire quello che è accaduto al personaggio nel corso degli anni. Hounsou ha infatti dichiarato: "Onestamente no, non sarò nel cast. E questo è stato un puro incidente nel modo in cui la situazione si è evoluta. Ne avrei dovuto far parte. Delle circostanze hanno portato a una situazione totalmente diversa".

Il Gladiatore 2 è un progetto sensato?

Al centro della trama del film Il Gladiatore 2 ci sarà Lucio, il figlio di Lucilla. Il personaggio sarà interpretato da Paul Mescal e tra i nuovi arrivi ci saranno quelli affidati a Denzel Washington, Joseph Quinn, May Calamawy e Matt Lucas. Pochi, invece, i ritorni del cast originale: per ora sono confermati solo quelli di Connie Nielsen e di Derek Jacobi.