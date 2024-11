Il Gladiatore 2: la trasformazione fisica di Paul Mescal è iniziata con uno spogliarello

La trasformazione fisica di Paul Mescal in Lucio Vero del nuovo Gladiatore 2 è iniziato con uno spogliarello. Il protagonista ha recentemente raccontato del suo primo incontro con l'allenatore che gli è stato affidato per prepararlo al ruolo nel film.

Il Gladiatore 2: Paul Mescal ha assillato Ridley Scott affinché gli lasciasse fare i suoi stunt

Il divertente racconto di Paul Mescal

"Arriva in albergo e mi dice: 'Possiamo salire in camera tua?'". Mescal ha detto mercoledì in un'apparizione al The Late Show with Stephen Colbert. "Io gli rispondo: 'Sì, mi sembra una buona idea'. E lui: 'In mutande, per favore'. E io: 'È così che funziona? Ok!'. Così sono rimasto in mutande e lui mi ha girato intorno e ha fatto il suo lavoro mentale... in pratica ha osservato il mio corpo in modo scientifico".

Mescal ha detto che poi c'è stato un intenso silenzio. "E lui mi guardava con la testa inclinata e ha detto: 'Qui c'è una buona base su cui lavorare'". La star di Normal People ha riso mentre raccontava la storia e ha poi rivelato che la sua dieta prevedeva "tutto il pollo immaginabile".

l Gladiatore 2: Paul Mescal nei panni di Lucius combatte nell'arena

Lui e l'allenatore hanno lavorato insieme per "due o tre mesi", ha detto Mescal. "In quel periodo ero sul palcoscenico, il che è stato molto utile perché avevo dei giorno liberi a disposizione".

Mescal ha recentemente dichiarato a Entertainment Weekly che il film, il sequel del cult di Ridley Scott vincitore del premio Oscar nel 2000 con Russell Crowe, è stato il più impegnativo dal punto di vista fisico della sua carriera. L'attore interpreta Lucio Vero, che viene catturato dal luogo in cui era stato mandato per protezione e riportato a Roma, dove si scatena la violenza.

"Mi è piaciuto molto il modo in cui i combattimenti sono distinti l'uno dall'altro, e ciò di cui sono davvero orgoglioso è il modo in cui si percepisce il cumulo della violenza sul suo corpo man mano che il film procede. I combattimenti non sono come un'abile spada", ha detto.

Il Gladiatore 2: Paul Mescal in una scena di lotta

"Verso la fine si sente quello che dice Lucio: si tratta di sopravvivenza. È come se il tuo corpo accumulasse tutte queste punizioni. E si tratta di tenerla stretta man mano che il film procede. E penso che sia molto più interessante vedere qualcuno che psicologicamente ha un'attitudine alla sopravvivenza piuttosto che qualcuno che è innatamente abile. E penso che Lucio abbia un cane dentro che sopravvive perennemente in ambienti che altre persone non dovrebbero frequentare. Quindi sono molto orgoglioso di lui in modi diversi".