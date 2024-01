Il Gladiatore 2: Connie Nielsen anticipa che sarà 'uno spettacolo magnifico'

L'attrice Connie Nielsen ha parlato del film Il Gladiatore 2, la cui produzione è attualmente in corso, anticipando che sarà "uno spettacolo magnifico".

L'interprete di Lucilla farà parte del cast del progetto, che avrà al centro Lucio, interpretato da Paul Mescal.

Le dichiarazioni dell'attrice

Connie Nielsen, intervistata da ComicBook, ha ora dichiarato parlando di Il Gladiatore 2: "Non sapevo cosa aspettarmi quando la storia è iniziata e, col senno di poi, era quasi inevitabile. Era ovvio che dovessimo raccontare quella storia".

L'attrice ha aggiunto: "Era incredibile. Ridley ha messo insieme un cast incredibile come sempre e uno spettacolo magnifico che ha le sue radici nel cuore vero. Come sempre accade con lui, si devono usare i superlativi".

Il Gladiatore 2 è un progetto sensato?

Scott è impegnato alla regia e ha scritto la sceneggiatura insieme a David Scarpa.

Tra gli interpreti c'è anche Barry Keoghan nel ruolo dell'Imperatore Geta. Il cast è completato da Denzel Washington, Derek Jacobi, Joseph Quinn, Fred Hechinger e Pedro Pascal.