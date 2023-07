Il giovane Montalbano: trama e cast di Ferito a morte, stasera su Rai1 in replica

Il giovane Montalbano torna stasera su Rai1 alle 21:25 in replica. L'episodio proposto sarà Ferito a morte, il quarto della prima stagione, andato originariamente in onda nel marzo del 2012 e tratto dai racconti Ferito a morte (nella raccolta La paura di Montalbano) e Referendum popolare (nella raccolta Gli arancini di Montalbano).

La trama di Ferito a morte

Il giovane Montalbano: Michele Riondino con Beniamino Marcone in una scena

Il nostro giovane commissario è preso da vicende professionali e personali. Montalbano insieme alla sua squadra è alle prese con l'omicidio di un usuraio che sembra però nascondere moventi passionali. Intanto Livia, venuta a trovarlo, fa amicizia con suo padre, ma quando Salvo lo scopre reagisce male e si chiude in se stesso. Livia però non si arrende e riesce a fargli confessare il motivo per cui ce l'ha tanto con il padre. Mentre per Carmine Fazio giunge il momento della pensione, al commissariato di Vigata arriva suo figlio Giuseppe, sveglio e meticoloso quanto lui: è questo il primo incontro con l'amato Giuseppe Fazio interpretato, al fianco di Luca Zingaretti, da Peppino Mazzotta.

Il cast

Nel cast oltre a Michele Riondino nei panni del giovane Salvo Montalbano, anche Sarah Felberbaum in quelli di Livia, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati e Massimo De Rossi.

Il giovane Montalbano in streaming

Il giovane Montalbano è visibile anche in streaming, gratuitamente previa iscrizione, sulla piattaforma RaiPlay. Tutte le puntate della prima stagione sono disponibili on demand nella sezione dedicata alla serie.