Il giovane Montalbano 2: trama e cast de Il ladro onesto, stasera su Rai1 in replica

Il giovane Montalbano 2 torna stasera, martedì 5 settembre, su Rai1 alle 21:25 in replica. L'episodio proposto sarà Il ladro onesto, il quinto e penultimo della stagione 2, andato per la prima volta in onda nell'ottobre 2015. Il nuvo appuntamento con il giovane commissario di Vigata è tratto dai racconti Il ladro onesto e Il biglietto rubato (contenuti nella raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano).

La trama

Montalbano si sente rinato: ha recuperato il suo rapporto con Livia e per dare una svolta alla sua vita chiede il trasferimento a Genova. La notizia trapela all'interno del commissariato, e le conseguenze si possono immaginare: Catarella vorrebbe seguirlo a Genova, il giovane Fazio se ne risente e Augello non ci sta a perdere un amico come Salvo. Ma l'impegno di tutti è per risolvere il caso della scomparsa di una giovane barista, Pamela, con una vita sessuale molto libera. Sarà stato uno dei suoi amanti? Un altro caso impegna, poi, Montalbano: i furti nelle case di Vigata. Il ladro però non ruba mai più di poche decine di migliaia di lire. Un ladro onesto, che prende solo il necessario per vivere. Montalbano lo scopre e sta per arrestarlo, ma a malincuore.

Il cast

Nel cast oltre a Michele Riondino nei panni del giovane Salvo Montalbano, anche Sarah Felberbaum in quelli di Livia, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Nino D'Agata e Massimo De Rossi. In questo episodio inoltre torna Serena Iansiti nei panni di Stella Parenti.

Il giovane Montalbano in streaming

Il giovane Montalbano è visibile anche in streaming, gratuitamente previa iscrizione, sulla piattaforma RaiPlay. Al momento sono disponibili on demand nella sezione dedicata alla serie tutte le puntate della prima stagione.