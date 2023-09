Il giovane Montalbano 2: trama e cast di Un'albicocca, l'ultima puntata stasera su Rai1 in replica

Il giovane Montalbano 2 torna stasera, lunedì 11 settembre, su Rai1 alle 21:25 in replica per l'ultima volta. L'episodio proposto, Un'albicocca, è infatti il finale della stagione 2, andato per la prima volta in onda nell'ottobre 2015. L'ultimo appuntamento con il giovane commissario di Vigata è tratto dai racconti Un'albicocca (contenuto nella raccolta Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano) e Notte di Ferragosto (contenuto nella raccolta Ferragosto in giallo).

La trama

Salvo e Livia sono in procinto di trasferirsi a Genova. Una volta risolto un caso di morte apparentemente accidentale - una modella è morta solo apparentemente in un incidente, a stroncarla è stata in realtà un'albicocca, a cui era allergica -, Salvo è pronto: un'ultima nuotata nel suo mare, un ultimo addio alla casa sul lungomare... Ma è il 23 maggio del 1992 e quel che è successo sull'autostrada A29 per Capaci, Montalbano lo scopre quando trova Vigata ridotta a città fantasma, e il commissariato ammutolito davanti alla TV, con le lacrime agli occhi. Il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e la scorta sono stati vittima di un attentato mafioso. Salvo sa quello che deve fare. Anche Livia lo sa. E sa anche che continuerà ad amare quest'uomo complicato e coerente.

Il cast

Nel cast oltre a Michele Riondino nei panni del giovane Salvo Montalbano, anche Sarah Felberbaum in quelli di Livia, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Nino D'Agata e Massimo De Rossi.

Il giovane Montalbano in streaming

Il giovane Montalbano è visibile anche in streaming, gratuitamente previa iscrizione, sulla piattaforma RaiPlay. Al momento sono disponibili on demand nella sezione dedicata alla serie tutte le puntate della prima stagione.