Il giovane Montalbano, Capodanno stasera su Rai1: la trama

Stasera su Rai1, alle 21:25, torna Il giovane Montalbano, il commissario più amato della TV ma ancora alle prime armi e alle prime indagini, appena arrivato al commissariato di Vigata. La scorsa settimana, che era anche la prima in replica, il Salvo di Michele Riondino si è aggiudicato la vittoria del lunedì sera nella battaglia degli ascolti.

Con la puntata in onda oggi, 8 giugno 2020, si torna ai tempi del primo Capodanno del giovane commissario in Sicilia dopo il trasferimento.

La trama ci restituisce fin dal principio un Montalbano perfettamente adattato al nuovo commissariato, dove ha trovato colleghi che lo stimano. Anche il medico legale, con cui non perde occasione di punzecchiarsi, sembra apprezzare il suo grande spirito di osservazione. A distanza ormai di mesi dal suo arrivo a Vigata, Montalbano continua a vivere nell'Hotel Pirandello dove la notte del primo dell'anno viene commesso un misterioso omicidio. Il 1991, quindi, comincia pieno di lavoro per il giovane commissario, che si dimentica - o preferisce evitare - di fare gli auguri al padre, che abita a Vigata ma con cui Salvo sembra non voler avere nulla a che fare.

Il TV movie, diretto da Gianluca Maria Tavarelli, è tratto dai racconti "Capodanno", contenuto nella raccolta "Un mese con Montalbano", e "Meglio lo scuro", contenuto nella raccolta "La paura di Montalbano". Nel cast oltre a Michele Riondino, Sarah Felberbaum, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati e Massimo De Rossi.