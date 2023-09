Ascolti TV di lunedì 1 settembre: Grande Fratello contro Il Giovane Montalbano: ecco chi ha vinto

I programmi più visti in TV di lunedì 11 settembre con Il Giovane Montalbano 2 su Rai 1 e Il Grande Fratello su Canale 5.

Ascolti TV di lunedì 11 settembre: ieri il palinsesto della prima serata ha offerto la replica de Il Giovane Montalbano 2 su Rai 1 e l apriima puntata de Il Grande Fratello su Canale 5. E ancora film, serie televisive e attualità. Ecco i dati auditel delle principali reti generaliste e cosa hanno scelto di guardare gli italiani.

Rai 1 contro Canale 5: Buona la prima per Il Grande Fratello

Su Rai 1 Il giovane Montalbano ha interessato 3.154.000 spettatori, con uno share del 18,36%. Canale 5 con Il Grande Fratello ha intrattenuto 2.994.000 spettatori, con uno share del 23,01%.

Rai 2 ha mandato in onda Gunpowder Milkshake, il film ha raccolto davanti allo schermo 597.000 spettatori, pari al 3,46% di share. Lucy in onda su Italia 1 è stata vista da 1.250.000 spettatori, lo share è del 6,83%

Da Rai 3 a La7, gli ascolti tv delle altre reti in chiaro

Presa Diretta trasmesso da Rai 3, ha incuriosito 797.000 spettatori, raggiungendo uno share del 4,28%. Su Rete 4, Quarta Repubblica ha interessato 780.000 spettatori con il 5,67% di share.

La7 con In Viaggio con Barbero ha catturato l'attenzione di 977.000 spettatori con uno share del 5,53%. Robin Hood principe dei ladri su Tv8 è stato visto da 388.000 spettatori, lo share è del 2,5%. Little Big Italy, in onda su Nove, ha registrato 366.000 spettatori con il 2,7% di share.