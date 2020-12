Il Giardino Segreto in DVD e Blu-ray: una video featurette esclusiva dagli extra del film

Il Giardino Segreto, il film del quale vi presentiamo una video featurette esclusiva tratta dagli extra della versione homevideo, è disponibile a partire da oggi 10 dicembre in Dvd, Blu-ray grazie a Koch Media.

Nella video featurette 'Dalla pagina allo schermo' in lingua originale sottotitolata in italiano che potete guardare sopra, il regista Marc Mundendi racconta di aver voluto portare sullo schermo il libro di Frances Hodgson Burnett dopo averlo letto ed essere rimasto affascinato dal personaggio di Mary, qui interpretato dalla giovane Dixie Egerickx. "Avevo letto Il Giardino Segreto da bambino - dice il regista - poi l'ho riletto e mi ha stupito questa rappresentazione così realistica dell'infanzia, soprattutto in Mary Lennox, un personaggio molto moderno".

Mary Lennox è una permalosa bambina di 10 anni, nata in India da una facoltosa coppia di inglesi che non l'hanno mai fatta sentire amata. Quando perde all'improvviso entrambi i genitori, viene rimandata in Inghilterra a vivere con lo zio Archibald (Colin Firth), in una remota magione nello Yorkshire. Qui Mary comincia a scoprire molti segreti della sua famiglia e ad addentrarsi nei misteri del grande giardino della casa... un magico luogo di avventura che cambierà per sempre il corso della sua vita.

Il giardino segreto è tratto dal famoso romanzo omonimo di Frances Hodgson Burnett. Il film è diretto da Marc Munden e ha come protagonisti Colin Firth, Julie Walters, Dixie Egerickx, Maeve Dermody, Amir Wilson e Dixie Egerickx. La sceneggiatura è di Jack Thorne.