Il gatto con gli stivali 2: nel cast di doppiatori anche Olivia Colman e Florence Pugh

Il gatto con gli stivali 2 potrà contare su nuovi prestigiosi arrivi nel cast che comprendono anche Olivia Colman e Florence Pugh.

Tra i ritorni, invece, ci sarà invece quello di Salma Hayek Pinault, recentemente nel team di Eternals, che riprenderà la parte di Kitty accanto ad Antonio Banderas.

Una nuova immagine tratta dal film Il gatto con gli stivali 2: 9 vite e 40 ladroni mostra Kitty e il protagonista accanto a Perro, un cagnolino che diventa amico dei due simpatici personaggi che avrà la voce di Harvey Guillen (What We Do in the Shadows).

Nel cast di doppiatori ci saranno poi Florence Pugh (Black Widow), Olivia Colman (The Favourite), Wagner Moura (Narcos), Ray Winstone (Black Widow), John Mulaney (Big Mouth), Da'Vine Joy Randolph (The Lost City), Anthony Mendez (Jane the Virgin), e Samson Kayo (Our Flag Means Death).

Il gatto con gli stivali 2: un'immagine del film

Nel film animato, sequel dello spinoff di Shrek arrivato nelle sale nel 2011, si racconterà cosa accade quando Il gatto con gli stivali scopre che la sua passione per il pericolo e la mancanza di attenzione per la sicurezza hanno avuto delle conseguenze.

Il lungometraggio, in arrivo nelle sale il 23 settembre, sarà diretto da Joel Crawford e Januel Mercado.