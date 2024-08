Il film di Todd Haynes abbandonato da Joaquin Phoenix si apre con una scena sessualmente esplicita

Ci sono nuovi aggiornamenti riguardo al film senza titolo del regista Todd Haynes, che avrebbe dovuto vedere come protagonista Joaquin Phoenix prima dell'abbandono dell'attore.

La storia, che vedeva Phoenix nei panni di un detective di Los Angeles che si innamora di un messicano (Danny Ramirez), comprendeva sesso orale, sesso anale e nudità grafiche. Proprio all'inizio della produzione, Phoenix, che aveva contribuito alla stesura della sceneggiatura, ha detto sayonara e ha prenotato un aereo per tornare in California.

La scena in questione

Ora il podcast Screen Talk di IndieWire riporta che il film avrebbe dovuto aprirsi con una scena esplicita di r*mjob. Non c'è da stupirsi che Haynes e la compagnia non siano riusciti a trovare un attore per sostituire Phoenix.

Napoleon: Joaquin Phoenix in una scena del film

L'anno scorso Haynes ha raccontato che, durante il brainstorming del progetto, Phoenix continuava a fare pressioni e a dire "no, andiamo oltre con il sesso". Haynes ha confermato che le scene scritte erano così esplicite che solo un rating NC-17 (visione vietato ai minori) sarebbe stato in grado di accoglierle.

D'altronde, non è che Phoenix non abbia mai fatto questo passo prima d'ora. Ha cercato di tirarsi indietro all'ultimo minuto da Napoleon, Joker e C'mon C'mon. Ma in questi casi, Phoenix ha finito per accontentarsi e tornare alle produzioni.

THR riporta che Haynes aveva preso in considerazione l'idea di affidare a Pedro Pascal il ruolo di Phoenix, ma l'agenda dell'attore era troppo fitta per poterlo fare.

I produttori di Haynes "stanno valutando la possibilità di fare causa a Phoenix per coprire le spese perse". Il compenso richiesto sarà probabilmente a 7 cifre, ma l'attore è stato pagato 25 milioni di dollari per il sequel di Joker, Joker: Folie à Deux, e probabilmente non perderebbe il sonno se dovesse soddisfare le richieste dei produttori.