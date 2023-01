Il duro del Road House: nuove foto dal set del remake al cult del 1989

Dal set del remake di Il duro del Road House arrivano alcune nuove immagini di Jake Gyllenhaal e Conor McGregor, impegnati nella rielaborazione del classico action datato 1989. Dai primi indizi vediamo che i nuovi protagonisti hanno fatto il pieno di muscoli per la parte, e sarà quindi in arrivo un film ad alto tasso testosteronico e plausibilmente esplosivo. Il remake era in produzione sin dalla scorsa estate e la condivisione degli scatti sul set fa presagire che le riprese siano più o meno terminate. Non ci resta che attendere indicazioni sulla sua data di uscita in sala.

Per gli amanti dell'action anni '80, Il duro del Road House è un vero e proprio cult. Era interpretato dal compianto Patrick Swayze, che vestiva i panni di James Dalton, il buttafuori del bar Double Deuce a Jasper, Missouri. A riprenderne il ruolo nel remake in arrivo, Road House, sarà invece Jake Gyllenhaal, ex lottatore prestato alla sicurezza in un locale delle Florida Keys.

Cosa sappiamo de Il duro del Road House

Apparentemente, Gyllenhaal si troverà in un paradiso tropicale, ma ben presto inizieranno a farsi notare i guai. Mentre il protagonista avrà un passato nella Ultimate Fighting Championship per onor di trama, nel nuovo Il duro del Road House ci sarà un vero e proprio ex lottatore di arti marziali miste, ovvero Conor McGregor. Non è ancora stato svelato quale sarà il suo ruolo nel film, ma senza dubbio avrà un'identità fittizia e non comparirà come se stesso. Forse comparirà come vecchio compagno di lotta per Gyllenhaal, ma i dettagli sono tutti da scoprire.

Conor McGregor debutta come attore con il remake del film Il duro del Road House

Le nuove foto dal set sono state condivise dallo stesso McGregor su Twitter come assaggio di cosa ci aspetta con l'uscita del remake, una rielaborazione del cult con la regia di Doug Liman. Nel cast, oltre a McGregor e Gyllenhaal, ci saranno Lukas Gage, Billy Magnussen, Daniela Melchior, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp, Joaquim de Almeida, Darren Barnet, Kevin Carroll e J. D. Pardo.