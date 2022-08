Conor McGregor debutta come attore con il remake del film Il duro del Road House

Il campione di pugilato Conor McGregor debutterà come attore in occasione del remake del film Il duro del Road House.

Il progetto, destinato ad Amazon Prime Video, è stato confermato nella giornata di ieri e il protagonista sarà Jake Gyllenhaal.

La nuova versione del film sarà diretta da Doug Liman, mentre Anthony Bagarozzi e Charles Mondry firmeranno la sceneggiatura del remake del film Il duro del Road House. Nel team della produzione ci sarà inoltre Joel Silver.

Il film racconterà la storia di un ex pugile, parte affidata a Jake Gyllenhaal, che inizia a lavorare per la sicurezza di un locale situato nelle Florida Keys, scoprendo ben presto che non è tutto come sembra in questo paradiso tropicale.

La produzione non ha svelato i dettagli del personaggio affidato a Conor McGregor, rivelando però che sarà un personaggio originale e non avrà il ruolo di se stesso. Le fonti di Deadline hanno rivelato che il campione ha ricevuto l'offerta e ha visto per la prima volta il film, apprezzandolo e decidendo di incontrare Silver per capire che parte avrebbe dovuto avere nel progetto prima di accettare di essere coinvolto.

Le riprese prenderanno il via nelle prossime settimane e nel cast ci sono anche Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp e Bob Menery.