Jake Gyllenhaal star del remake del film Il duro del Road House

Sarà Jake Gyllenhaal il protagonista del remake del film cult Il duro del Road House, che nel 1989 aveva come star Patrick Swayze.

La nuova versione verrà prodotta per Amazon Prime Video e nel team al lavoro sul progetto ci sarà anche Joel Silver, produttore dell'opera originale.

Alla regia di Road House ci sarà Doug Liman, già autore di The Bourne Identity e Mr. & Mrs. Smith, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Anthony Bagarozzi.

Jake Gyllenhaal avrà la parte di un ex pugile che accetta un lavoro come addetto alla sicurezza in un locale delle Florida Keys, scoprendo che non è tutto quello che sembra in questo paradiso tropicale.

Nel cast del remake ci saranno anche Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage e Travis Van Winkle.

Jennifer Salke ha dichiarato: "Non solo sarà un omaggio ai fan del film originale, ma sarà inoltre un film grande, divertente, dalla grande portata. Siamo elettrizzati nel collaborare con Joel, Doug e questo cast grandioso guidato da Jake Gyllenhaal per poter immaginare una nuova versione del classico MGM come un'avventura piena d'azione per il pubblico globale".

Silver ha sottolineato: "Il film originale ha un posto speciale nel mio cuore e sono entusiasta nel proporre questa nuova versione agli spettatori di tutto il mondo. Io e Doug abbiamo realizzato dei film imponenti e pieni d'azione e siamo pronti a dare il meglio con questo".