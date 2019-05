Il doppiatore di Winnie the Pooh accusato di stupro e violenza su animali

Jim Cummings, doppiatore di Winnie the Pooh e di altri personaggi Disney, è stato denunciato dalla ex moglie con le accuse di stupro e violenze su animali!

Jim Cummings è il doppiatore storico di Winnie the Pooh ma da alcune ore il suo nome sta affollando le colonne dei giornali per via di una denuncia: Cummings è stato accusato di stupro e violenza su animali.

A sporgere denuncia contro di lui è stata la sua ex moglie, Stephanie Cummings: secondo la donna, che ha divorziato dalla "voce" dell'orsetto più famoso di casa Disney nel 2011, Jim avrebbe continuato a commettere su di lei abusi sessuali, fisici e psicologici anche dopo la separazione, arrivando addirittura alle minacce di morte. Non pago, l'attore avrebbe anche commesso violenze sul cagnolino di famiglia.

Quella di stupro e violenze non sarebbe la sola accusa contro Jim Cummings in quanto la sua ex moglie ha anche riferito alla polizia che il doppiatore abusa regolarmente di alcol e droga, cosa che ha portato alla fine del loro matrimonio. In base a quanto riportato sui verbali, la voce di Winnie the Pooh non avrebbe contestato le accuse della donna, fornendo versioni discordanti sui fatti di cui è accusato, sostenendo addirittura durante una deposizione che si sarebbe trattato solo di uno scherzo non compreso dalla ex.