Il diritto di opporsi, il film disponibile gratuitamente per combattere il razzismo

Il Diritto di opporsi sarà disponibile gratuitamente a noleggio sulle varie piattaforme di streaming per iniziativa di Warner Bros che vuole contribuire in questo modo a combattere il razzismo facendo conoscere la storia vera al centro del progetto.

L'iniziativa sarà attiva a giugno negli Stati Uniti.

Sulle pagine social della Warner Bros si spiega: "Crediamo nel potere della storia. Il nostro film Il diritto di opporsi, basato sul lavoro dell'avvocato esperto in diritti civili Bryan Stevenson, è una delle risorse che possiamo umilmente offrire a chi è interessato a imparare qualcosa in più sul razzismo che affligge la nostra società. Per far parte attivamente del cambiamento che la nostra nazione sta disperatamente cercando, vi incoraggiamo a imparare di più sul nostro passato e sulle innumerevoli ingiustizie che ci hanno portato alla situazione in cui ci troviamo oggi. Grazie agli artisti, ai narratori e sostenitori che hanno aiutato a realizzare questo film. Guardatelo con la vostra famiglia, con gli amici e alleati. Per ulteriori informazioni su Bryan Stevenson e il suo lavoro per Equal Justice Initiative per favore visitate il sito EJI.org".

We believe in the power of story. #JustMercy is one resource we can offer to those who are interested in learning more about the systemic racism that plagues our society. For the month of June, #JustMercy will be available to rent for free on digital platforms in the US. @eji_org pic.twitter.com/3B2IHMNk7E — Just Mercy (@JustMercyFilm) June 2, 2020

Destin Cretton è il regista del lungometraggio Il diritto di opporsi in cui si racconta la storia vera dell'avvocato Bryan Stevenson, impegnato a difendere i diritti umani e a lottare per far uscire di prigione un uomo innocente condannato a morte a causa di un sistema corrotto che penalizza i poveri e sostiene la pena capitale.

Nel cast, oltre a Jamie Foxx e Michael B. Jordan, ci sono anche Brie Larson e Tim Blake Nelson.

La sceneggiatura è firmata da Cretton in collaborazione con Andrew Lanham, mentre tra i produttori ci sono anche Gil Netter, Ash Goldstein e Jordan.