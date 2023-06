Il Diavolo veste Prada: Emily Blunt svela che Meryl Streep ha sofferto sul set per aver seguito il Metodo

Emily Blunt ha raccontato che sul set del film Il Diavolo Veste Prada l'attrice Meryl Streep ha sofferto per la scelta di usare il Metodo per interpretare Miranda.

Meryl Streep, secondo l'attrice Emily Blunt, ha sofferto molto nell'immergersi nel ruolo di Miranda Priestley durante le riprese del film Il Diavolo Veste Prada.

L'attrice, conversando con Brian Cox durante un incontro organizzato da Variety, ha ricordato che il personaggio affidato all'icona del cinema ha avuto delle conseguenze sulla collega.

L'esperienza del premio Oscar

Il diavolo veste Prada: un'immagine di Meryl Streep

Emily Blunt, ricordando le riprese del film Il diavolo veste Prada, ha spiegato: "Lei è fantastica e un po' terrorizzante in quel film. Ha detto che è stata una delle prime volte in cui ha provato a recitare seguendo il Metodo. Ma questo le ha fatto vivere così male l'esperienza di interpretare Miranda".

Meryl Streep aveva spiegato che era stato davvero difficile e doloroso rimanere separata dagli altri membri del cast. L'attrice ha dichiarato: "Ero triste nel mio trailer. Potevo sentirli tutti che andavano in giro e che ridevano. Ero così depressa! Ho detto: 'Quello è il prezzo che paghi per essere il capo!'. Quella è stata l'ultima volta in cui ho provato il Metodo".

Anne Hathaway, parlando dell'esperienza, aveva aggiunto: "Sapevo che qualsiasi cosa stesse facendo per creare quella paura era da apprezzare perché sapevo che si stava occupando di me".