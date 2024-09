Il diavolo veste Prada, Emily Blunt: "Le mie figlie pensavano che fossi la persona più cattiva del mondo"

Il ruolo di Emily Blunt ne Il diavolo veste Prada può essere considerato iconico dai fan, ma le sue figlie non sono necessariamente d'accordo.

L'attrice ha recentemente dichiarato a Page Six che le sue due figlie, Hazel, 10 anni, e Violet, 7 anni, che condivide con il marito John Krasinski, hanno trovato il suo personaggio di Emily Charlton nel film del 2006 piuttosto sgradevole.

Le figlie non hanno apprezzato il personaggio della Blunt

"Pensavano che fossi la persona più cattiva che avessero mai incontrato", ha raccontato la Blunt a proposito della loro reazione. Nel film Il diavolo veste Prada, l'attrice interpreta un'assistente nervosa di una rivista di moda fittizia, Runway, al fianco di Meryl Streep e Anne Hathaway.

Anne Hatahway ed Emily Blunt in Il diavolo veste Prada

Tuttavia, il film è ancora amato da molti, cosa che ancora oggi sconvolge la star di Oppenheimer. "È incredibile che abbia un'impronta così indelebile sulle persone... e mi viene citato ogni settimana", ha detto la star.

La Blunt ha anche ricordato di essersi "divertita un mondo" a lavorare alla commedia-dramma diretta da David Frankel, insieme a Streep, Hathaway e Stanley Tucci. "All'epoca ero giovane, era il mio primo grande film", ha dichiarato l'attrice di The Fall Guy. "Ricordo che il mio agente mi chiamò e mi disse del weekend di apertura. Pensavo: 'È un bene?' Come se non sapessi cosa fosse buono".

Dopo l'uscita, Il diavolo veste Prada ha incassato ben 326 milioni di dollari al box office mondiale e ha fatto guadagnare alla Streep una nomination all'Oscar per il suo ruolo di Miranda Priestly, caporedattrice di Runway.

Sebbene le figlie della Blunt non siano entusiaste all'idea che l'attrice riprenda il suo ruolo nel Diavolo veste Prada, l'idea potrebbe diventare realtà, dato che un sequel del film del 2006 è già in fase di sviluppo presso la Disney. Al momento non sono stati presi accordi per il cast.