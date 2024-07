Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel è in fase di sviluppo: scelta la sceneggiatrice

Il Diavolo Veste Prada sembra destinato ad avere un sequel: Disney ha infatti dato il via allo sviluppo della continuazione della storia arrivata sul grande schermo nel 2006.

Il film con star Anne Hathaway, Meryl Streep ed Emily Blunt ha incassato oltre 326 miliomi di dollari ed è diventato quasi immediatamente un cult, ancora amato e ricordato dopo tanti anni.

I primi dettagli del sequel

Per ora non è chiaro se le star del film ritorneranno sul set, ma il compito di scrivere la sceneggiatura è stato affidato ad Aline Brosh McKenna.

La Disney non ha commentato la notizia diffusasi online, ma le fonti di Deadline sostengono che nel team del sequel del film Il diavolo veste Prada ci sarà anche la produttrice del film originale, Wendy Finerman.

Streep e Hathaway nel film cult

Al centro della trama dell'adattamento del romanzo scritto da Lauren Weisberger c'era Andy Sachs, interpretata da Anne Hathaway che, dopo essersi laureata in giornalismo, accetta un lavoro come assistente di Miranda Priestley (Meryl Streep), la direttrice di un'importante rivista di moda. Andy si ritrova alle prese con la collega Emily Charlton (Emily Blunt), la pressione subita al lavoro e i problemi con il fidanzato Nate (Adrian Grenier).

Nel cast c'erano anche Stanley Tucci e Simon Baker, mentre alla regia era stato impegnato David Frankel.

Il diavolo veste Prada, 10 ingredienti di una commedia intramontabile

A marzo, ironicamente, Anne Hathaway aveva rassicurato i fan sostenendo che non si sarebbe mai realizzato un sequel dell'amata commedia:"Non penso che una continuazione di quella storia accadrà mai, probabilmente". L'attrice aveva inoltre spiegato che il film è così speciale perché era stato realizzato da un team incredibile e con molto impegno e amore.

McKenna, in passato, ha co-creato ed è stata showrunner di Crazy Ex-Girlfriend, e ha diretto Your Place or Mine con star Reese Witherspoon e Ashton Kutcher.