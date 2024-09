Il famoso monologo sul colore "ceruleo" è uno dei momenti topici del film: Miranda dà una vera e propria lezione di moda alla sua assistente, rea di considerare la moda come qualcosa di superficiale e non così importante. Partendo dal colore del suo maglioncino, parte un'altezzosa spiegazione su come funziona l'industria della moda: se ha potuto scegliere da una cesta delle occasioni un dozzinale maglioncino come quello che indossa, è perché nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne cerulee e il colore è poi comparso nelle collezioni di ben otto stilisti. Ma è andata davvero così? No. Il monologo è un'invenzione degli sceneggiatori: verosimile, ma inventato.