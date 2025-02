Kate Hudson rimpiange di non aver recitato in Il Diavolo Veste Prada: "È stato un errore"

In una recente intervista l'attrice Kate Hudson ha ammesso che rifiutare di recitare in Il diavolo veste Prada è stato un errore.

Kate Hudson, in una recente intervista rilasciata a Entertainment Weekly, ha ammesso di aver compiuto un errore nel rifiutare di recitare nel film Il Diavolo Veste Prada.

In corsa per il ruolo di Andrea Sachs, poi affidato ad Anne Hathaway, c'era anche lei, oltre a star come Rachel McAdams, Scarlett Johansson, Natalie Portman e Kirsten Dunst.

L'ammissione di Kate

Parlando del film diretto da David Frankel, Kate Hudson ha dichiarato: "Quella è stata una scelta sbagliata. Si è trattato di un problema con le tempistiche, è stata una di quelle situazioni in cui non potevo farlo, e avrei dovuto riuscirci, e non l'ho fatto".

Una foto di Kate

L'attrice ha quindi rivelato la sua reazione dopo aver visto Il diavolo veste Prada: "Quello è stato uno dei film che quando ho visto ho pensato 'Ugh'".

Hudson ha aggiunto di essere convinta che 'tutto accade per un motivo', ma di pensare ancora oggi, dopo molti anni, che avrebbe dovuto riuscire a ottenere la parte impegnandosi maggiormente e provando a superare gli ostacoli che le stavano impedendo di impegnarsi nel progetto.

Un ruolo sfuggito alla star

Il film ha incassato ben 327 milioni di dollari ed è in corso di sviluppo un sequel che verrà scritto da Aline Brosh McKenna. Kate ha sottolineato: "Lo trovo divertente. Si tratta di ondate di cose che stanno accadendo e le persone stanno girando in momenti diversi. Non è che non vuoi lavorarci perché non vuoi avere quei ruoli. Pensi 'Oh, stai facendo qualcosa di diverso'".

Frankel, in passato, aveva rivelato che i produttori dello studio avevano offerto la parte di Andy a Rachel McAdams ben tre volte: "Erano determinati ad averla, e lei era determinata nel non recitare nel film".

I fan del film cult dovranno attendere ancora un po' prima di scoprire se il personaggio di Andrea, affidato ad Anne Hathaway, sarà coinvolto nel sequel che dovrebbe seguire Miranda Priestly, parte affidata a Meryl Streep, mentre affronta le nuove fasi della sua carriera ed è alle prese con il declino della carta stampata e fa i conti con Emily, ora a capo di un marchio di lusso che potrebbe aiutarla con importanti investimenti pubblicitari.