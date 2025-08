Il diavolo veste Prada 2, la sceneggiatrice sulle foto virali: "Un onore che la gente sia ancora interessata"

Aline Brosh McKenna ha espresso il suo entusiasmo per l'attenzione dei fan nei confronti delle riprese dell'atteso sequel con Meryl Streep.

Intervistata da IndieWire, la sceneggiatrice de Il diavolo veste Prada 2 Aline Brosh McKenna ha commentato la notizia delle foto virali delle riprese in corso a New York del sequel.

La sceneggiatrice è molto felice per l'attenzione mostrata nei confronti della produzione del seguito, che arriverà nelle sale a quasi vent'anni di distanza dal primo capitolo.

L'entusiasmo intorno a Il diavolo veste Prada 2

"La gente sta in piedi fuori solo per dare una sbirciata a questi attori e a questi personaggi che amano, perché vederli in costume ha davvero entusiasmato il pubblico, specialmente trattandosi di un film sulla moda" ha dichiarato Aline Brosh McKenna.

Meryl Streep in una scena de Il diavolo veste Prada

"Sapevamo che ci sarebbe stato molto interesse. Personalmente, non avevo mai vissuto un tale livello di affluenza sul set, ma è il mondo in cui viviamo" ha concluso la sceneggiatrice "Stiamo parlando a un mondo diverso rispetto al 2006... Deriva da un desiderio autentico di rivedere questi personaggi. Finché tutti sono al sicuro, è un onore che la gente sia ancora interessata".

I lavori per il sequel de Il diavolo veste Prada

Le immagini online hanno mostrato Manhattan in fermento, con i fan che cercavano di vedere quanto più possibile delle riprese del film con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

In particolare, la scena del Met Gala ha attirato parecchi curiosi davanti al Museo di Storia Naturale di New York. Basato sull'omonimo romanzo del 2003 di Lauren Weisberger, il primo film racconta la storia di Andy Sachs (Hathaway) una neolaureata in giornalismo che ottiene il lavoro di assistente junior della tirannica direttrice di Runway Miranda Priestly (Streep).

Il sequel de Il diavolo veste Prada uscirà nelle sale il 1° maggio 2026. Nel cast anche diverse new entry come Simone Ashley, Pauline Chalamet, Helen J. Shen, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Rachel Bloom, Patrick Brammall e Kenneth Branagh nel ruolo del marito di Miranda Priestly.