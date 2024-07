Il Diavolo veste Prada 2: Meryl Streep conferma il ritorno di Miranda

Meryl Streep ha confermato che ritornerà in Il Diavolo Veste Prada 2, sequel di cui pochi giorni fa è stato annunciato lo sviluppo.

L'attrice ha direttamente posto fine alle ipotesi con un post su Instagram in cui non lascia spazio ai dubbi.

La conferma della star

Disney ha affidato ad Aline Brosh McKenna il compito di scrivere la sceneggiatura del nuovo film ispirato ai romanzi scritti da Lauren Weisberger ambientati nel mondo della moda e dell'editoria.

Con una foto tratta dal primo film, Meryl Streep ha dichiarato: "Miranda ritornerà". Il commento dell'attrice premio Oscar è la prima conferma riguardante il cast del secondo capitolo della storia iniziata con Il diavolo veste Prada e ora i fan si attendono le potenziali conferme del coinvolgimento di Anne Hathaway ed Emily Blunt, che avevano recitato proprio accanto all'interprete della direttrice della rivista al centro della trama.

Il film del 2006 era stato diretto da David Frankel e seguiva quello che accadeva ad Andy, un'aspirante giornalista, che diventava l'assistente di Miranda Priestly, la direttrice di una prestigiosa rivista di moda.

Nel cast c'erano anche Stanley Tucci, Simon Baker e Adrian Grenier.

Dopo la reunion delle tre star avvenuta alcuni mesi fa ai SAG Awards, i fan del film cult avevano iniziato a sperare nella produzione di un potenziale sequel.

In precedenza Anne aveva sottolineato che l'idea di mostrare Andy ed Emily che dovevano continuare a portare il caffè a Miranda, questa volta in Europa, coinvolgendo anche il personaggio di Stanley Tucci che si trovava in un ristorante in Italia, la tentava molto, ma era convinta che non sarebbe mai accaduto. Non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà ai protagonisti nel sequel.